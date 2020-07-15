شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل صفقة ريلاينس مع أرامكو لبيع حصة بقيمة 15 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس مجلس إدارة ريلاينس إندستريز، اليوم الأربعاء، إن خطط المجموعة الهندية لبيع أرامكو السعودية حصة 20 بالمئة من أنشطتها لتحويل النفط إلى كيماويات تأجلت، وكانت ريلاينس، التى تشغل أكبر مجمع للتكرير فى العالم، قد أعلنت العام الماضى عن صفقة بقيمة 15 مليار دولار مع أرامكو، أكبر مصدر للنفط فى العالم، فى إطار جهود الشركة الهندية لتقليص حجم ديونها.

وقال موكيش أمبانى للمساهمين اليوم، "بسبب ظروف لم تكن متوقعة فى سوق الطاقة ووضع فيروس كورونا كوفيد-19، لم يتحقق تقدم فى الصفقة (مع أرامكو السعودية) وفقا للجدول الزمنى الأصلي".

وكان من المتوقع فى بادئ الأمر، إتمام صفقة أرامكو بحلول مارس 2020، وفقدت أسهم ريلاينس أكثر من ستة بالمئة بعد تصريح أمبانى بشأن صفقة أرامكو. وأغلقت على تراجع 3.8 بالمئة عند 1844 روبية للسهم.

وفى يناير، قال مسئول كبير فى ريلاينس، إن من المقرر إتمام الصفقة خلال الأشهر القليلة المقبلة، دون أن يذكر إطارا زمنيا محددا.

حصلت المجموعة الهندية، على استثمارات من عدد من الشركات، بما فى ذلك فيس بوك وإنتل وكوالكوم لمنصتها الرقمية ريلاينس جيو، وهو ما ساعد الشركة فى التخلص من ديونها.

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وتحركت جوجل أيضا، اليوم لدعم ريلاينس جيو بلاتفورمز بشراء حصة 7.7 بالمئة مقابل 4.5 مليار دولار. ولدى جيو بلاتفورمز تطبيقات للموسيقى والأفلام والاتصالات.

وقال أمباني، "جرت بالفعل تلبية متطلباتنا للسيولة. ومع ذلك، نحن فى ريلاينس نقدر شراكتنا الممتدة منذ أكثر من عقدين مع أرامكو السعودية ونتعهد بشراكة طويلة الأمد".

وأضاف، أن ريلاينس ستخاطب هيئة تنظيمية هندية لتحويل أنشطتها فى تحويل النفط إلى كيماويات إلى شركة منفصلة تابعة لها لتسهيل فرصة الشراكة مع أرامكو. وقال أمبانى "نتوقع استكمال هذه العملية بحلول أوائل 2021".

وقال أمبانى أيضا، إن شركات عالمية أخرى خاطبت ريلاينس بشأن شراكات إستراتيجية فى نشاطها للبتروكيماويات.

وأضاف قائلا، "ستساعدنا هذه الشراكات المحتملة فى بناء قدرة تصنيع منافسة فى مواقعنا الحالية لخدمة السوق الهندية التى تشهد عجزا، والتى لا تزال تعتمد على واردات كبيرة الحجم من الكيماويات".