شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة بأوبك+ توافق على تخفيف التخفيضات الإنتاجية بدءا من أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدر بأوبك+ إن اجتماعا وزاريا مهما للمجموعة وافق، اليوم الأربعاء، على الانتقال إلى المرحلة التالية فى إتفاق تخفيضات إنتاج النفط بتخفيف التخفيضات بدء من أغسطس.

وأضاف المصدر، أن اللجنة المعروفة باسم لجنة المراقبة الوزارية المشتركة، وافقت أيضا على جدول زمنى للتعويض عن زيادات فى الانتاج فى مايو ويونيو لبضع الدول، وهو ما يعنى أن تخفيضات النفط الفعلية ستكون أعمق حتى بعد تخفيف القيود رسميا.