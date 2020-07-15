شكرا لقرائتكم خبر عن بيرول: التوازن يعود لأسواق النفط ويتوقع 40 دولارا للبرميل فى الأشهر المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال فاتح بيرول المدير التنفيذى لوكالة الطاقة الدولية، اليوم الأربعاء، إن التوازن يعود تدريجيا إلى أسواق النفط العالمية، بعد الصدمات التى شهدتها أثناء الإغلاقات، التى فرضتها الحكومات حول العالم لاحتواء فيروس كورونا.

وأضاف بيرول، أن من المتوقع أن تستقر أسعار النفط حول 40 دولارا للبرميل فى الأشهر المقبلة.