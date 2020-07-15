شكرا لقرائتكم خبر عن بيرول: التوازن يعود لأسواق النفط ويتوقع 40 دولارا للبرميل فى الأشهر المقبلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال فاتح بيرول المدير التنفيذى لوكالة الطاقة الدولية، اليوم الأربعاء، إن التوازن يعود تدريجيا إلى أسواق النفط العالمية، بعد الصدمات التى شهدتها أثناء الإغلاقات، التى فرضتها الحكومات حول العالم لاحتواء فيروس كورونا.
وأضاف بيرول، أن من المتوقع أن تستقر أسعار النفط حول 40 دولارا للبرميل فى الأشهر المقبلة.
كانت هذه تفاصيل خبر بيرول: التوازن يعود لأسواق النفط ويتوقع 40 دولارا للبرميل فى الأشهر المقبلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.