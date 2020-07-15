"أكاديمية ذوى الإعاقة" تبحث دور التكنولوجيا فى التعايش مع فيروس كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوى الإعاقة سلسلة من الجلسات عبر الإنترنت تحت عنوان "دور الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى التعايش مع فيروس كورونا وتأثيرها على متحدى الإعاقة" ولك وفقا لما نقله موقع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإلكترونى. وتنظم الجلسة الأولى تحت عنوان "بناء الكفاءات أم بناء السيرة الذاتية؟" يوم 16 يوليو وتهدف إلى المساهمة فى الحصول على فرص أفضل فى الحياة، خاصًة فى ظل ظروف التعايش مع فيروس كورونا المستجد. جدير بالذكر أن الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوى الإعاقة هى أكاديمية وطنية تابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تم تأسيسها بهدف تقديم برامج تدريبية للأشخاص ذوى الإعاقة فى مجالات العلوم التكنولوجية ودعم دمجهم فى المجتمع. Advertisements وأعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فى وقت سابق عن ندوة عبر الإنترنت بعنوان "المسؤولية المجتمعية والتكنولوجيا المساعدة لذوى الهمم" والتى ينظمها المجلس العربى للمسؤولية المجتمعية اليوم الأربعاء، تحت رعاية الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وتهدف الندوة إلى تسليط الضوء على العلاقة بين التكنولوجيا المساعدة والمسؤولية المجتمعية، كما يناقش أهمية ملف التكنولوجيا المساعدة فى دمج ذوى الإعاقات المختلفة فى المجتمع وتمكينهم للحصول على حياة وفرص عمل أفضل، كذلك كيفية تحويل مصر إلى مركز دولى فى مجال التكنولوجيا المساعدة ودعم المبتكرين فى هذا المجال.

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