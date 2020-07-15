شكرا لقرائتكم خبر عن بنك كندا يثبت الفائدة ويتوقع انكماشاً حاداً في الاقتصاد هذا العام والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن بنك كندا المركزي اليوم الإبقاء على معدل الفائدة عند 0.25% دون تغيير في ظل عدم اليقين الشديد بشأن الاقتصاد وأداء أسواق المال مع استمرار أزمة فيروس "كورونا".
ويخطط البنك المركزي الكندي لتثبيت معدل الفائدة قرب الصفر دون تغيير إلى حين تحسن الصورة والرؤية بشأن التعافي في الاقتصاد وسوق العمل.
وكشف البنك عن توقعاته بانكماش الناتج المحلي الإجمالي الكندي بنسبة 7.8% خلال العام الجاري في حين ثبت توقعاته لمعدل التضخم عند 0.6% ثم تنبأ بارتفاع إلى 1.2% عام 2021 ثم إلى 1.7% عام 2022.
كما أكد البنك المركزي على أنه سيواصل العمل ببرنامجه للتيسير الكمي من خلال شراء سندات حكومية بخمسة مليارات دولار أسبوعيا.
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