الاقتصاد

بنك كندا يثبت الفائدة ويتوقع انكماشاً حاداً في الاقتصاد هذا العام

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن بنك كندا يثبت الفائدة ويتوقع انكماشاً حاداً في الاقتصاد هذا العام والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن بنك كندا المركزي اليوم الإبقاء على معدل الفائدة عند 0.25% دون تغيير في ظل عدم اليقين الشديد بشأن الاقتصاد وأداء أسواق المال مع استمرار أزمة فيروس "".


ويخطط البنك المركزي الكندي لتثبيت معدل الفائدة قرب الصفر دون تغيير إلى حين تحسن الصورة والرؤية بشأن التعافي في الاقتصاد وسوق العمل.


وكشف البنك عن توقعاته بانكماش الناتج المحلي الإجمالي الكندي بنسبة 7.8% خلال العام الجاري في حين ثبت توقعاته لمعدل التضخم عند 0.6% ثم تنبأ بارتفاع إلى 1.2% عام 2021 ثم إلى 1.7% عام 2022.


كما أكد البنك المركزي على أنه سيواصل العمل ببرنامجه للتيسير الكمي من خلال شراء سندات حكومية بخمسة مليارات دولار أسبوعيا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بنك كندا يثبت الفائدة ويتوقع انكماشاً حاداً في الاقتصاد هذا العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا