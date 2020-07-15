شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية ترتفع في بداية التعاملات مع التركيز على لقاح محتمل ضد "كورونا" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم الأربعاء في ظل تركيز الأسواق على احتمالية تطوير لقاح واعد للوقاية من فيروس "كورونا".



وأعلنت شركة "موديرنا" للتكنولوجيا الحيوية أنها ستبدأ المرحلة الثالثة والنهائية من تجارب لقاحها الواعد ضد كورونا في السابع والعشرين من يوليو/تموز الجاري.

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وذكرت الشركة أن تجربتها النهائية سوف تشمل حقن اللقاح في نحو ثلاثين ألف متطوع وسط أنباء أولية عن أن اللقاح تسبب في توليد أجسام مضادة ومناعة داخل من حقنوا به.



كانت بيانات جامعة "جون هوبكينز" قد أظهرت تسجيل الولايات المتحدة زيادة بنحو 67.2 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الثلاثاء، وهي أكبر زيادة يومية منذ بداية الأزمة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع مؤشر "داو جونز" بحلول الساعة 14:19 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.!% (ما يعادل 305 نقاط) إلى 26940 نقطة، كما ارتفع "ناسداك" بنسبة 0.6% (ما يعادل 65 نقطة) إلى 10553 نقطة، في حين ارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 0.9% (ما يعادل 30 نقطة) إلى 3228 نقطة.