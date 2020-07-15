شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النحاس تنخفص وسط تشاؤم عالمي بشأن أزمة فيروس "كورونا" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النحاس خلال تعاملات اليوم الأربعاء في ظل القلق السائد بالأسواق العالمية بشأن أزمة فيروس كورونا وتصاعدها بدلا من انحسارها.



وكان النحاس قد بلغ أعلى مستوى في عامين خلال وقت سابق هذا الأسبوع مستفيدا من ضعف العملة الأمريكية وإجراءات إعادة فتح الاقتصادات في مختلف دول العالم.



رغم ذلك، ومع الارتفاع القياسي اليوم في عدد الإصابات بفيروس "كورونا" في الولايات المتحدة على وجه الخصوص، ساد القلق في الأسواق بإمكانية عودة قيود الإغلاق والعزل العام.

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وتلقى النحاس دعما أيضا من إضراب محتمل للعمال في تشيلي التي تعد أكبر منتج للمعدن الأحمر في العالم مما اعتبره محللون إشارة على تعافي الاقتصادي بشكل جزئي.



وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 14:02 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 95.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 96.2 نقطة وأقل مستوى عند 95.7 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، انخفضت أسعار النحاس عقود تسليم سبتمبر/أيلول بحلول الساعة 14:03 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.6% إلى 2.88 دولار للرطل، وسجل أعلى سعر عند 2.97 دولار وأقل سعر عند 2.88 دولار.