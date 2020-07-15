الاقتصاد

إنتاج الصناعات التحويلية الأمريكى يرتفع بأكثر من المتوقع فى يونيو

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن إنتاج الصناعات التحويلية الأمريكى يرتفع بأكثر من المتوقع فى يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع إنتاج المصانع بالولايات المتحدة للشهر الثانى على التوالى فى يونيو، إذ تسارع إنتاج السيارات مع استئناف النشاط، لكن زيادة حالات الإصابة بفيروس المستجد كوفيد-19، خيمت على التحسن الوليد فى نشاط الصناعات التحويلية.

 

وقال مجلس الاحتياطى الاتحادى، اليوم الأربعاء، إن إنتاج الصناعات التحويلية زاد 7.2 بالمئة الشهر الماضي. وارتفع الإنتاج بالمصانع بوتيرة غير معدلة 3.8 بالمئة فى مايو .

Advertisements

 

كان اقتصاديون استطلعت رويترز، آراءهم قد توقعوا زيادة الإنتاج 5.6 بالمئة فى يونيو، وصعد إجمالى الإنتاج الصناعى 5.4 بالمئة الشهر الماضى بعد زيادة 1.4 بالمئة فى مايو.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إنتاج الصناعات التحويلية الأمريكى يرتفع بأكثر من المتوقع فى يونيو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا