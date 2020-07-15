شكرا لقرائتكم خبر عن إنتاج الصناعات التحويلية الأمريكى يرتفع بأكثر من المتوقع فى يونيو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع إنتاج المصانع بالولايات المتحدة للشهر الثانى على التوالى فى يونيو، إذ تسارع إنتاج السيارات مع استئناف النشاط، لكن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19، خيمت على التحسن الوليد فى نشاط الصناعات التحويلية.
وقال مجلس الاحتياطى الاتحادى، اليوم الأربعاء، إن إنتاج الصناعات التحويلية زاد 7.2 بالمئة الشهر الماضي. وارتفع الإنتاج بالمصانع بوتيرة غير معدلة 3.8 بالمئة فى مايو .
كان اقتصاديون استطلعت رويترز، آراءهم قد توقعوا زيادة الإنتاج 5.6 بالمئة فى يونيو، وصعد إجمالى الإنتاج الصناعى 5.4 بالمئة الشهر الماضى بعد زيادة 1.4 بالمئة فى مايو.
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