شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع سوق الأسهم السعودية وحيداً ببورصات الخليج بجلسة الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت بورصات الخليج، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.22% خاسراً 4.56 نقطة ليغلق عند مستوى 2048.20 نقطة، للجلسة الثالثة على التوالي، وخسر رأس المال السوقي 43 مليون درهم، وهبط المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بنسبة 1.56% خاسراً 66.71 نقطة ليغلق عند مستوى 4221.108 نقطة، للجلسة الثالثة على التوالي، وخسر رأس المال السوقي نحو 6.8 مليار درهم، كما تراجعت بورصتي البحرين ومسقط، فيما ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بنسبة 0.51% رابحاً 37.69 نقطة ليغلق عند مستوى 7418.04 نقطة.





بورصة دبيتراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.22% خاسراً 4.56 نقطة ليغلق عند مستوى 2048.20 نقطة، للجلسة الثالثة على التوالي، وخسر رأس المال السوقي 43 مليون درهم ليغلق عند مستوى 291.39 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 178.7 مليون سهم محققة ما قيمته 163.1 مليون درهم من خلال تنفيذ 3255 صفقة لعدد 31 سهماً، وهبطت 5 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها قطاع الخدمات بنسبة 2.10%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 1.13%، تلاه قطاع السلع بنسبة 0.74%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.26%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.04%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 2.47%، ثم قطاع النقل بنسبة 2.10%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.58%.

وقفز 11 سهماً ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم بنك دبي التجاري بنسبة 7.95%، ثم سهم الشركة الإسلامية العربية للتأمين-سلامة بنسبة 5.45%، فيما تراجع 15 سهماً، على رأسها سهم شركة دبي للمرطبات بنسبة 4.92%، ثم سهم الشركة الوطنية للتبريد المركزي-تبريد بنسبة 3.77%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 9.4 مليون ورقة بقيمة 24.5 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 1.14%.

بورصة أبوظبىتراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 1.56% خاسراً 66.71 نقطة ليغلق عند مستوى 4221.108 نقطة، للجلسة الثالثة على التوالي، وخسر رأس المال السوقي نحو 6.8 مليار درهم ليغلق عند مستوى 590.685 مليار درهم، (الدولار يعادل 3.67 درهم إماراتي)، وبلغ حجم التداول 48.4 مليون سهم، بقيمة 120.9 مليون درهم، عبر تنفيذ 1478 صفقة. بورصة أبوظبىتراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 1.56% خاسراً 66.71 نقطة ليغلق عند مستوى 4221.108 نقطة، للجلسة الثالثة على التوالي، وخسر رأس المال السوقي نحو 6.8 مليار درهم ليغلق عند مستوى 590.685 مليار درهم، (الدولار يعادل 3.67 درهم إماراتي)، وبلغ حجم التداول 48.4 مليون سهم، بقيمة 120.9 مليون درهم، عبر تنفيذ 1478 صفقة. وهبطت 5 قطاعات ببورصة أبوظبي، على رأسها قطاع البنوك بنسبة 2.60%، أعقبه قطاع العقار بنسبة 2.08%، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 1.63%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.83%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.10%، فيما ارتفع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 3.35%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 2.15%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.80%. وارتفعت 8 أسهم ببورصة أبوظبي خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها سهم شركة أكسا الهلال الأخضر للتأمين بنسبة 12.24%، ثم سهم شركة دار للتمويل بنسبة 4.61%، ثم سهم شركة الواحة كابيتال بنسبة 4.29%، فيما تراجع 13 سهماً على رأسها سهم شركة أبوظبي لبناء السفن بنسبة 4.93%، ثم سهم شركة الشارقة للتأمين بنسبة 4.93%، ثم سهم شركة أسمنت الخليج نسبة 4.92%، وتصدر سهم بنك أبوظبي التجاري قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً حسب القيمة وبلغ 29 مليون درهم.





بورصة البحرينتراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.25% خاسراً 3.22 نقطة ليغلق عند مستوى 1304.29 نقطة، وبلغ حجم التداول 2.8 مليون سهم بقيمة 535.4 ألف درهم، وهبط ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 16.36% بضغوط هبوط سهم بنك البحرين الوطني بنسبة 0.78%، بنك البحرين والكويت بنسبة 0.8%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.63%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.47% بضغوط هبوط سهم شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة بنسبة 0.88%، مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 0.67%.

فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة نمو 6.08% مدفوعاً بصعود سهم شركة بي.أم.أم.أي بنسبة 5.47%، كما صعد سهم مصرف السلام-البحرين بنسبة 2.82%.

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بورصة الكويتتراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، باستثناء مؤشر السوق الأول، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.13% خاسراً 6.56 نقطة ليغلق عند مستوى 5087.66 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.02% رابحاً 0.9 نقطة ليغلق عند مستوى 5553.61 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.52% خاسراً 21.59 نقطة ليغلق عند مستوى 4167.77 نقطة، ونزل مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.8% خاسراً 33.49 نقطة ليغلق عند مستوى 4162.08 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 132.7 مليون سهم بقيمة 30.1 مليون دينار كويتي عبر 7420 صفقة، وهبطت 5 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع الصناعة بنسبة 1.86%، أعقبه قطاع العقار بنسبة 0.97%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.44%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.33%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.32%، فيما ارتفع قطاع التكنولوجيا بنسبة 4.23%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 2.41%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.27%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.19%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.01%.

وجاء سهم شركة التمدين الاستثمارية على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 5.49%، يليه سهم شركة مجموعة أسس القابضة بنسبة 5.05%، ثم سهم شركة بيان للاستثمار بنسبة 4.94%، فيما تصدر سهم شركة بيت الاستثمار الخليجي القائمة الحمراء بانخفاض قدره 8.59% ثم سهم شركة كي جي إل لوجستيك بنسبة 8.52%، ثم سهم شركة التعمير للاستثمار العقاري بنسبة 5.79%.





بورصة مسقط

تراجع سوق مسقط للأوراق المالية، حيث هبط مؤشر سوق مسقط (30)، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 1.22% خاسراً 42.81 نقطة ليغلق عند مستوى 3461.360 نقطة، وبلغ حجم التداول 6.8 مليون سهم بقيمة 1.1 مليون ريال عبر تنفيذ 473 صفقة لعدد 40 سهماً. (الدولار يعادل 0.39 ريال عماني).

وارتفعت 6 أسهم على رأسها سهم "الخليج الدولية للكيماويات" بنسبة 5.83%، ثم سهم "الرؤية للتأمين" بنسبة 5.26%، ثم سهم "المدينة تكافل" بنسبة 4%، فيما تراجع 14 سهماً على رأسها سهم "مسقط للغازات" بنسبة 8.89%، ثم سهم "بنك ظفار" بنسبة 7.62%، ثم سهم "الجزيرة للمنتجات الحديدية" بنسبة 5.32%.





بورصة السعوديةارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.51% رابحاً 37.69 نقطة ليغلق عند مستوى 7418.04 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 4.39% رابحاً 346.35 نقطة ليغلق عند مستوى 8229.62 نقطة، وبلغ حجم التداول 269.9 مليون سهم بقيمة 5.4 مليار ريال.

وصعد 21 قطاعاً بسوق السعودية على رأسها قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 5.15%، أعقبه قطاعي السلع الرأسمالية والخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.91%، تلاه قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.44%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.31%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.01%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 1%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.84%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.58%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.54%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.48%، ثم قطاعي البنوك والرعاية الصحية بنسبة 0.47%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.42%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.40%.

وقفز 159 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "بحر العرب" بنسبة 9.95%، ثم سهم "شمس" بنسبة 9.83%، ثم سهم "صناعة الورق" بنسبة 8.08%، فيما تراجع 27 سهماً على رأسها سهم "أليانز إس إف" بنسبة 1.80%، ثم سهم "الجزيرة ريت" بنسبة 1.17%، ثم سهم "ملكية ريت" بنسبة 0.97%، فيما تصدر سهم "أملاك" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 689.1 مليون ريال سعودي.