رويترز: كارلايل وكونسورتيوم ضمن المتقدمين بعروض لأصول رويال داتش شل فى مصر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدران مطلعان لرويترز إن شركة الاستثمار المباشر كارلايل وكونسورتيوم مدعوم من كارين إنرجي ضمن المتقدمين بعروض لأصول النفط والغاز البرية التابعة لرويال داتش شل في مصر.

تعطلت العملية، التي كان من المتوقع إتمامها في مايو، بفعل جائحة فيروس كورونا التي قيدت السفر وأدت لانهيار أسعار النفط والغاز.

وكلفت شل بنك الاستثمار سيتي جروب العام الماضي لإدارة البيع الذي صار من المتوقع استكماله بحلول سبتمبر بحسب أحد المصدرين.