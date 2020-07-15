شكرا لقرائتكم خبر عن رويترز: كارلايل وكونسورتيوم ضمن المتقدمين بعروض لأصول رويال داتش شل فى مصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدران مطلعان لرويترز إن شركة الاستثمار المباشر كارلايل وكونسورتيوم مدعوم من كارين إنرجي ضمن المتقدمين بعروض لأصول النفط والغاز البرية التابعة لرويال داتش شل في مصر.
تعطلت العملية، التي كان من المتوقع إتمامها في مايو، بفعل جائحة فيروس كورونا التي قيدت السفر وأدت لانهيار أسعار النفط والغاز.
وكلفت شل بنك الاستثمار سيتي جروب العام الماضي لإدارة البيع الذي صار من المتوقع استكماله بحلول سبتمبر بحسب أحد المصدرين.
كانت هذه تفاصيل خبر رويترز: كارلايل وكونسورتيوم ضمن المتقدمين بعروض لأصول رويال داتش شل فى مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.