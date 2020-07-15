شكرا لقرائتكم خبر عن 777 مليون دولار صادرات مصر لأكبر الأسواق بصدارة الإمارات والسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت بيانات حكومية حجم الصادرات المصرية إلى أكبر الأسواق الخارجية خلال شهر ابريل الماضي، حيث بلغ إجمالي الصادرات المصرية إلى أبرز الأسواق نحو 777 مليون 186 ألف دولار.

وتصدرت دولة الإمارات العربية قائمة الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية، وفقا لبيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العام والإحصاء، بقيمة 349 مليون و866 ألف دولار في ابريل الماضي، مقابل 107 مليون و217 ألف دولار في ابريل عام 2019، بزيادة بلغت نحو 242 مليون و649 ألف دولار، وكان من أبرز الصادرات المصرية إليها اللؤلؤ والأحجار الكريمة والحلي، والوقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها، وفواكهه صالحة للأكل، وخضر ونباتات ودرنات صالحة للأكل.

وحلت المملكة العربية السعودية في المركز الثاني بقيمة 127 مليون و520 ألف دولار في ابريل الماضي، ومن أبرز الصادرات المصرية إليها الفواكه وثمار صالحة للأكل، وحديد وصلب "فولاذ"، ووقود وزيوت معدنية، وخضر ونباتات ودرنات صالحة للأكل.

وتضمنت القائمة أيضا الصادرات إلى إيطاليا بقيمة 96 مليون دولار ابريل الماضي، ومن أبرز الصادرات إليها الومنيوم ومصنوعاته، ووقود وزيوت معدنية، وأسمدة، وخضر ونباتات، وحديد وصلب "فولاذ"، يليها الولايات المتحدة الأمريكية وبلغت الصادرات المصرية إليها 86 مليون و945 ألف دولار في ابريل الماضي، ومن أبرز الصادرات المصرية إليها الأسمدة، والملابس وتوابعها، وسجاد وأغطية.