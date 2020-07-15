شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية.. وانتقال "العمران" للسوق الرئيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.51% رابحاً 37.69 نقطة ليغلق عند مستوى 7418.04 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 4.39% رابحاً 346.35 نقطة ليغلق عند مستوى 8229.62 نقطة، وبلغ حجم التداول 269.9 مليون سهم بقيمة 5.4 مليار ريال.

وصعد 21 قطاعاً بسوق السعودية على رأسها قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 5.15%، أعقبه قطاعي السلع الرأسمالية والخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.91%، تلاه قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.44%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.31%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.01%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 1%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.84%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.58%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.54%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.48%، ثم قطاعي البنوك والرعاية الصحية بنسبة 0.47%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.42%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.40%.

وقفز 159 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "بحر العرب" بنسبة 9.95%، ثم سهم "شمس" بنسبة 9.83%، ثم سهم "صناعة الورق" بنسبة 8.08%، فيما تراجع 27 سهماً على رأسها سهم "أليانز إس إف" بنسبة 1.80%، ثم سهم "الجزيرة ريت" بنسبة 1.17%، ثم سهم "ملكية ريت" بنسبة 0.97%، فيما تصدر سهم "أملاك" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 689.1 مليون ريال سعودي.

وفي سياق متصل، أعلنت السوق المالية السعودية (تداول)، عن صدور قرارها اليوم الأربعاء، المتضمن الموافقة على طلب شركة العمران للصناعة والتجارة الانتقال من السوق الموازية إلى السوق الرئيسية، وذلك برأس مال 60 مليون ريال سعودي وبعدد أسهم 6 ملايين سهم، بناءً على ذلك، سيتم إيقاف تداول أسهم الشركة ابتداءً من غداً الخميس، للبدء بإجراءات الانتقال، وذلك لمدة لا تزيد عن خمسة جلسات تداول.

Advertisements

كما أعلنت "تداول"، عن تاريخ بدء إدراج أسهم الشركة في السوق الرئيسية فور اكتمال الإجراءات.

وفي سياق آخر أعلنت مجموعة سامبا المالية، عن انضمامها لعضوية مركز مقاصة الأوراق المالية كعضو المقاصة العام للقيام بعمليات مقاصة الأوراق المالية المتداولة في السوق وما يندرج تحتها من منتجات في السوق المالية السعودية، وذلك تماشياً مع مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي ورؤية 2030.

كما يأتي تأسيس "مقاصة" كخطوة هامة لتفعيل سوق المشتقات المالية السعودية وزيادة الكفاءة التشغيلية للسوق المالية والحد من مخاطر السوق وتعزيز الشفافية. كما يساهم نجاح مجموعة سامبا المالية في الانضمام لعضوية مركز مقاصة الأوراق المالية لعب دور رئيسي في تقديم خدمة المقاصة العامة الجديدة.