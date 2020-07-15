الاقتصاد

أسعار الذهب السعودى اليوم الأربعاء .. وعيار 24 بـ 217.95 ريال

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ننشر أسعار الذهب فى اليوم الأربعاء 15-7-2020، حيث بلغ سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية نحو 217.95 ريال سعودى ، كما بلع " عيار 22 " نحو 199.79 ريال، وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى:


سعر الذهب عيار 24بنحو  217.95 ريال  بما يعادل  58.11$


سعر الذهب عيار 22  بنحو  199.79 ريال  بما يعادل  53.26$


سعر الذهب عيار 21   بنحو 190.71 ريال  بما يعادل  50.84$


سعر الذهب عيار 18  بنحو  163.46 ريال  بما يعادل  43.58$


سعر الذهب عيار 14   بنحو  127.14 ريال  بما يعادل  33.90$


سعر الذهب عيار 12  بنحو  108.97 ريال   بما يعادل  29.05$


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سعر أوقية الذهببنحو  6,778 ريال   بما يعادل  1,807$


سعر جنيه الذهب  بنحو 1,526 ريال   بما يعادل   406.75$


سعر كيلو الذهببنحو 217,950 ريال  بما يعادل 58,106$

 

 

تراجعت أسعار الذهب العالمية ، فى ظل هدوء الطلب على الملاذات الآمنة وارتفاع شهية المستثمرين للمخاطرة بدعم بيانات اقتصادية إيجابية عززت التفاؤل بشأن حدوث تعافى اقتصادى من خسائر ولو بشكل تدريجي .

 

وتراجع سعر العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم أغسطس بنحو 0.3% إلى 1784.10 دولار للأوقية ، في حين استقر سعر التسليم عند 1776.40 دولار للأوقية.

 

كما تراجع مؤشر الدولار - الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات - بنحو 0.3% إلى 96.926 نقطة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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