شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب السعودى اليوم الأربعاء .. وعيار 24 بـ 217.95 ريال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ننشر أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 15-7-2020، حيث بلغ سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية نحو 217.95 ريال سعودى ، كما بلع " عيار 22 " نحو 199.79 ريال، وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى:





سعر الذهب عيار 24بنحو 217.95 ريال بما يعادل 58.11$





سعر الذهب عيار 22 بنحو 199.79 ريال بما يعادل 53.26$





سعر الذهب عيار 21 بنحو 190.71 ريال بما يعادل 50.84$





سعر الذهب عيار 18 بنحو 163.46 ريال بما يعادل 43.58$





سعر الذهب عيار 14 بنحو 127.14 ريال بما يعادل 33.90$





سعر الذهب عيار 12 بنحو 108.97 ريال بما يعادل 29.05$





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سعر أوقية الذهببنحو 6,778 ريال بما يعادل 1,807$





سعر جنيه الذهب بنحو 1,526 ريال بما يعادل 406.75$





سعر كيلو الذهببنحو 217,950 ريال بما يعادل 58,106$

تراجعت أسعار الذهب العالمية ، فى ظل هدوء الطلب على الملاذات الآمنة وارتفاع شهية المستثمرين للمخاطرة بدعم بيانات اقتصادية إيجابية عززت التفاؤل بشأن حدوث تعافى اقتصادى من خسائر كورونا ولو بشكل تدريجي .

وتراجع سعر العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم أغسطس بنحو 0.3% إلى 1784.10 دولار للأوقية ، في حين استقر سعر التسليم عند 1776.40 دولار للأوقية.

كما تراجع مؤشر الدولار - الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات - بنحو 0.3% إلى 96.926 نقطة.