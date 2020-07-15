شكرا لقرائتكم خبر عن جنرال موتورز يلامس مقاومة متوسطه المتحرك البسيط – تحليل – 15-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم جنرال موتورز (GM) في آخر جلساته، ليلامس السهم بهذا الارتفاع مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليحقق مكاسب جديدة بلغت نسبتها 3.14% بما يعادل 0.78 نقطة ليستقر السهم على سعر 25.64 دولار، وذلك وسط تأثره بالخروج من نطاق قناة سعريه تصحيحية صاعدة كانت تحد تداولاته السابقة على المدى القصير.

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لذلك نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 27.05، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 22.71.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح انخفاضه