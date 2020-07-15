شكرا لقرائتكم خبر عن جولد مان ساكس يعزز من مكاسبه – تحليل – 15-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم جولد مان ساكس (GS) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك وسط تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، ومدعوماً بتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ليحقق السهم مكاسب جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت 2.46% بما يعادل 5.13 نقطة ليستقر السهم على سعر 214.01 دولار.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة المهم والقريب 221.81 استعداداً لمهاجمته.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد