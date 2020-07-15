هوم ديبوت يكتسي باللون الأخضر – تحليل – 15-07-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم هوم ديبوت (HD) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليستعد السهم من جديد بمهاجمة مستوى المقاومة المحوري 259.39، محققاً مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 3.27% بما يعادل 8.17 نقطة ليستقر السهم على سعر 257.79 دولار، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، وبضغط إيجابي متواصل لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.
لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 259.39، ليستهدف بعدها مباشرة مستوى المقاومة 275.72.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد
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