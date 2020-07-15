شكرا لقرائتكم خبر عن هاني ويل يتلقى دفعة إيجابية - تحليل – 15-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم هاني ويل (HON) ارتفاعاً في آخر جلساته، وذلك على اثر استناده لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما أكسبه زخماً إيجابياً ساعده على تحقيق مكاسب بلغت نسبتها 3.21% بما يعادل 4.61 نقطة ليستقر على سعر 148.10 دولار، وذلك في ظل تداولات السهم بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى المتوسط، مع بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 139.55، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 152.40 استعداداً لمهاجمته.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد