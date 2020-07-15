شكرا لقرائتكم خبر عن هيوليت باكرد يكتسي باللون الأخضر – تحليل – 15-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم هيوليت باكرد (HPQ) في آخر جلساته، ليحقق السهم مكاسب حادة بنسبة بلغت 4.16% بما يعادل 0.71 نقطة ليستقر على سعر 17.79 دولار، وذلك وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، مع تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير، وبضغط إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليستعد السهم بمهاجمة مستوى المقاومة المحوري 18.32.

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لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 18.32، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 20.20.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد