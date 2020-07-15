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شكرا لقرائتكم خبر عن النفط الخام يواصل الصعود قبيل التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ظل النفط الخام على ارتفاعه مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الأربعاء ليواصل مكاسبه لليوم الثاني على التوالي ، بعدما أظهرت بيانات أولية لمعهد البترول الأمريكي ، انخفاضا كبير فى مخزونات الخام فى الولايات المتحدة ،ويترقب المتعاملون البيانات الرسمية فى وقت لاحق اليوم ، ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية.
ارتفع الخام الأمريكي بنسبة 1.1% إلى مستوي 40.98$ ، من مستوى الافتتاح عند 40.51$، وسجل أدنى مستوي عند 40.39$.
عند تسوية الأمس ، حقق الخام الأمريكي ارتفاعا بنسبة 2.3%، فى ثاني مكسب خلال الثلاثة أيام الأخيرة بدعم التقرير الشهري لمنظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك".
قالت أوبك إنه من المتوقع أن يسجل الطلب العالمي على النفط زيادة قياسية بمقدار 7 مليون برميل يوميا فى 2021 مع تعافي الاقتصاد العالمي من أزمة فيروس كورونا ، لكنه سيظل أقل من مستويات الطلب فى 2019.
فى بيانات أولية أعلن معهد البترول الأمريكي بالأمس انخفاض المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 8.3 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي فى 10 تموز/يوليو، فى ثاني انخفاض أسبوعي خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ،متجاوزا توقعات الخبراء انخفاض بنحو 2.1 مليون برميل.
وعلى حسب تلك البيانات انخفض إجمالي المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة إلى حوالي 531 مليون برميل ، والذي يعد أدنى مستوي منذ الأسبوع المنتهي 15 أيار/مايو الماضي ،فى علامة إيجابية لمستويات الطلب المحلي فى أكبر مستهلك للنفط فى العالم.
ويترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم البيانات الرسمية للمخزونات التجارية ومستويات الإنتاج ،ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية ،وتشير التوقعات إلى انخفاض المخزونات بحوالي 1.3 مليون برميل.
وبالنسبة للإنتاج الأمريكي فقد استقر الأسبوع السابق بدون أي تغيير يذكر ،وذلك للأسبوع الثاني على التوالي، ليستمر الإجمالي عند 11.0 مليون برميل يوميا ، والولايات المتحدة حاليا أكبر منتج للنفط فى العالم.
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