وزير الطاقة الروسي: تخفيف قيود الإنتاج مبرر

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - وزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك

قال وزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك اليوم الأربعاء إن التخفيف المتوقع لتخفيضات إنتاج النفط من قبل مجموعة أوبك+ اعتبارا من أغسطس آب إلى 7.7 مليون برميل يوميا مبرر ويتماشى مع اتجاهات السوق.

وقال نوفاك أيضا خلال حديثه بافتتاح اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لأوبك+ إن الطلب على النفط يتعافى بعدما بلغ في أبريل نيسان أقل مستوياته بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا.