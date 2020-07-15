وزير الطاقة الروسي: تخفيف قيود الإنتاج مبرر

قال وزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك اليوم الأربعاء إن التخفيف المتوقع لتخفيضات إنتاج النفط من قبل مجموعة أوبك+ اعتبارا من أغسطس آب إلى 7.7 مليون برميل يوميا مبرر ويتماشى مع اتجاهات السوق.
وقال نوفاك أيضا خلال حديثه بافتتاح اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لأوبك+ إن الطلب على النفط يتعافى بعدما بلغ في أبريل نيسان أقل مستوياته بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا.
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