بعد وصوله لأعلى سعر في التاريخ.. ارتفاع جديد في أسعار الذهب بمصر

كتب: ضياء السقا
ارتفعت من جديد أسعار الذهب في الأسواق المصرية، الأربعاء، بمقدار جنيهين، مقارنة بتعاملات الثلاثاء، ليسجل عيار 21 الأكثر تداولا، 801 جنيه للجرام .
وكان الذهب قد سجل مؤخرا أعلى مستوي في تاريخه بمصر، حيث سجل عيار 21، 804 جنيهات للجرام.
وعالميا، ارتفعت أسعار الذهب لتستقر فوق المستوى المهم من الناحية النفسية البالغ 1800 دولار نتيجة مخاوف بشأن تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا وتصاعد التوتر بين الولايات المتحدة والصين مما يعزز الطلب على المعدن النفيس.
وتشهد أسعار الذهب المحلية أكبر حالة تذبذب سعري لها منذ عام ٢٠١٦.
ويعتبر الذهب استثمارا آمنا في أوقات الضبابية السياسية والاقتصادية، ويميل المعدن الأصفر للاستفادة من التحفيز الاقتصادي لأنه يعتبر إلى حد كبير أداة تحوط ضد التضخم وتراجع العملات.
وجاء متوسط أسعار الذهب الأربعاء في الأسواق المصرية، كالتالي:
عيار 18 بـ 686.55 جنيها للجرام
عيار 21 بـ 801 جنيها للجرام
عيار 24 بـ 915.42 جنيها للجرام
سعر الجنيه الذهب 6408 جنيها
ملحوظة: الأسعار بدون إضافة المصنعية، وقد تختلف من محل لأخر.
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