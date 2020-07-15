شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية تتحول للمنطقة الحمراء بالختام.. ورأس المال يفقد 15 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحولت مؤشرات البورصة المصرية، للتراجع بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بضغوط مبيعات أجنبية، كما تراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 15.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 580.684 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.36% ليغلق عند مستوى 10617 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 3.43% ليغلق عند مستوى 1775 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.59% ليغلق عند مستوى 12321 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 3.22% ليغلق عند مستوى 4020 نقطة.

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كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 3.85% ليغلق عند مستوى 1461 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 3.73% ليغلق عند مستوى 2254 نقطة.