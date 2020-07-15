شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطاقة السعودى: نتحرك صوب المرحلة القادمة من اتفاق خفض إنتاج النفط والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان اليوم الأربعاء، إن أوبك+ تتحرك صوب المرحلة المقبلة من اتفاق خفض إنتاج النفط حيث من المتوقع أن تخفف المجموعة التخفيضات بفضل تعافي الطلب على النفط.
وصرح الوزير أيضا بأن تخفيضات النفط الفعلية ستكون أكبر من 7.7 مليون برميل يوميا بفضل خطة تعويض تصوغها البلدان التي كان لديها فائض إنتاج في الشهور السابقة.
أدلى الوزير بتصريحاته قبيل اجتماع للجنة وزارية مهمة في تكتل أوبك+ وقال إن الصادرات السعودية لن تزيد في أغسطس حيث سيجري استهلاك البراميل الإضافية محليا.
وقال وزير الطاقة الروسي، إن الطلب على النفط يتعافى، إن احتمال حدوث موجة ثانية لفيروس كورونا قد يؤثر على السوق
وأضاف أن استمرار الجهود المشتركة في أوبك+ مهم، وأن تخفيف تخفيضات إنتاج النفط إلى 7.7 مليون برميل يتماشى مع اتجاهات السوق ، وأن الالتزام الصارم بالاتفاق شديد الأهمية، وأن ما زال يتعين على الأعضاء المتراخين عن الالتزام التعويض عن فائض الإنتاج.
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