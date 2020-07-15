شكرا لقرائتكم خبر عن بدء اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لأوبك+ للنظر فى تخفيف تخفيضات إنتاج النفط والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ منذ قليل اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لأوبك+ للنظر في تخفيف تخفيضات إنتاج النفط.
وقال مصدر أن لجنة وزارية من أوبك وحلفائها من بينهم روسيا تقليص تخفيضات إنتاج النفط اليوم الأربعاء ولكن بحجم أقل من التوقعات بفضل تعويض دول تجاوزها حصصها في الشهور السابقة.
وقال مصدر في أوبك+ مطلع على المناقشات إن ما اطلعت عليه رويترز من وثائق حتى الآن يظهر أن التخفيضات ستُقلص من 9.7 مليون برميل يوميا لحوالي 8.54 مليون برميل يوميا في أغسطس وسبتمبر.
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