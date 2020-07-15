شكرا لقرائتكم خبر عن نمو أرباح جولدمان ساكس بفضل أنشطة تداول السندات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مجموعة جولدمان ساكس اليوم الأربعاء، أنها حققت أرباحا فصلية أعلى اليوم الأربعاء بفضل قوة أنشطة تداول السندات الرئيسية والتعهد بتغطية الاكتتاب. وارتفع صافي ربح البنك العائد للمساهمين العاديين اثنين بالمئة إلى 2.25 مليار دولار في الربع المنتهي في 30 يونيو وارتفعت ربحية السهم إلى 6.26 دولار من 5.81 دولار قبل عام. وبحسب تقديرات آي.بي.إي.اس من رفينيتيف، توقع محللون ربحا 3.78 دولار للسهم في المتوسط.

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