شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يعمق خسائره لأدنى مستوى فى 5 أسابيع قبيل بيانات الإنتاج الصناعي الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليعمق خسائره لليوم الرابع على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى خمسة أسابيع ، بفعل تحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين تركيزا على شراء العملات ذات المخاطر العالية ، يأتي هذا قبيل صدور بيانات هامة من الولايات المتحدة عن الإنتاج الصناعي خلال حزيران/يونيو.

تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.35 % إلى مستوى 95.83 نقطة الأدنى منذ 10 حزيران/يونيو الماضي ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 96.17 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 96.25 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.35% ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي ، بفعل ضعف شراء الدولار كأفضل استثمار بديل ، بعد بيانات إيجابية عن مستويات التضخم فى الولايات المتحدة ، بجانب صعود معظم أسواق الأسهم العالمية.

مع تحسن معنويات المستثمرين تتسارع عمليات شراء العملات ذات المخاطر العالية مثل اليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني ،وتنحسر بشدة عمليات شراء الدولار الأمريكي.

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المعنويات القوية التي تسيطر على المستثمرين حاليا ، تأتي بفضل آمال تعاف الاقتصاد العالمي سريعا من أزمة فيروس كورونا ،بالإضافة إلى أخبار إيجابية عن أحد اللقاحات المرشحة بقوة للوقاية من كوفيد 19.

قالت شركة مودرنا الأمريكية للتكنولوجيا الحيوية يوم الثلاثاء أن لقاحها المحتمل للوقاية من فيروس كورونا أنتج استجابة مناعية قوية فى جميع المرضي البالغ عددهم 45 مريضا فى الاختبارات البشرية المبكرة.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم بيانات هامة من الولايات المتحدة ، عن مخرجات القطاعات الصناعية خلال حزيران/يونيو ،والتي تمثل نحو 25% من قوة الاقتصاد الأمريكي ، توفر تلك البيانات أدلة قوية حول تعاف أكبر اقتصاد فى العالمة من الأضرار الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.

يصدر بحلول الساعة 13:15 غرينتش الإنتاج الصناعي الشهري المتوقع نمو بمعدل 4.5% خلال حزيران/يونيو من انكماش بمعدل 1.4% فى أيار/مايو ،ومؤشر استغلال الطاقة القصوى لنفس الشهر المتوقع 67.9% من 64.8% بالقراءة السابقة.