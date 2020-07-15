شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تقفز لأعلى مستوى فى 5 أسابيع بفضل آمال بشأن لقاح محتمل لفيروس كورونا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفزت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الأربعاء لأعلى مستوى فى خمسة أسابيع ، لتستأنف مكاسبها التي توقفت مؤقت بالجلسة السابقة ضمن عمليات التقاط الأنفاس ،يأتي هذا الارتفاع فى ظل معنويات قوية تسيطر على المستثمرين ، بفضل أخبار إيجابية عن لقاح محتمل للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ارتفع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 1.8% حتى الساعة 11:35 بتوقيت جرينتش ،مسجلا مستوي 374.23 نقطة الأعلى منذ 8 حزيران/يونيو الماضي ، وأنهي المؤشر جلسة الأمس منخفضا بنسبة 0.8% ، فى أول خسارة خلال الثلاث جلسات الأخيرة ، بسبب موجة بيع لأسهم شركات التكنولوجيا.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الأربعاء فى طريقه صوب تحقيق ثالث مكسب خلال الأربع جلسات الأخيرة ، مسجلا أعلى مستوى فى خمسة أسابيع ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الخضراء.

تصدر قطاع السفر والترفيه ، قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا ، بعد الأخبار الإيجابية عن أحد اللقاحات المرشحة بقوة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.

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قالت شركة مودرنا الأمريكية للتكنولوجيا الحيوية يوم الثلاثاء أن لقاحها المحتمل للوقاية من كوفيد 19 أنتج استجابة مناعية قوية فى جميع المرضي البالغ عددهم 45 مريضا فى الاختبارات البشرية المبكرة.

توفر النتائج المزيد من البيانات الواعدة بأن اللقاح سوف يعطي حماية مناسبة ضد فيروس كورونا ،وقفز سهم مودرنا فى أسواق وول ستريت بعد الأخبار بأكثر من 16%.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بأكثر من 1.3% ،مسجلة أعلى مستوى منذ شباط/فبراير قبيل افتتاح جلسة التداولات الرسمية فى وول ستريت ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بنسبة 1.3%.

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 1.9% ،فى فرنسا صعد مؤشر كاك 40 بنسبة 2.3% ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا ، وفى ألمانيا زاد مؤشر داكس بنسبة 1.8% ، وفى لندن أضاف مؤشر فايننشال تايمز 100 أكثر من 1.9%.