شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يرتفع قرب أعلى مستوى فى 9 سنوات بدعم تراجع الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء لتواصل مكاسبها لليوم الثالث على التوالي ، مقتربة من ملامسة أعلى مستوى فى تسع سنوات ، مع تمسك الأسعار بالتداول أعلى حاجز 1,800$ للأونصة ، وبدعم تراجع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.

ارتفعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.4% إلى 1,815.06$ ،من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,807.43$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,805.72$.

أنهي المعدن الثمين"الذهب" تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 0.3% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، بدعم عمليات شراء حول حاجز 1,800$ للأونصة.

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انخفض مؤشر الدولار يوم الأربعاء بنسبة 0.35% ، ليعمق خسائره لليوم الرابع على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى خمسة أسابيع عند 95.83 نقطة ، عاكسا استمرار تراجع مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ،الأمر الذي يصب فى صالح ارتفاع أسعار الذهب والمعادن الأخرى المقومة بالدولار الأمريكي.

يأتي هذا التراجع فى مستويات العملة الأمريكية ، فى ظل تحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين ، تركيزا على شراء العملات ذات المخاطر العالية ،بعد بيانات اقتصادية قوية فى الولايات المتحدة ، وأخبار إيجابية عن اللقاح التجريبي لشركة Modern المرشح بقوة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب زادت بالأمس بنحو 2.92 طن متري ، فى ثاني زيادة يومية على التوالي،ليرتفع الإجمالي إلى 1,206.89 طن متري ، والذي يعد أعلى مستوى أيار/مايو 2013.