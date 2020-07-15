شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم ريت يقرر توزيع 8.2 مليون ريال عن الربع الثاني 2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة السعودي الفرنسي كابيتال عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق تعليم ريت عن الربع الثاني 2020 بقيمة 8.16 مليون ريال.

وقال الصندوق، في بيان لموقع السوق، اليوم الأربعاء، إن التوزيعات النقدية ستكون على أساس 51 مليون وحدة قائمة، بقيمة ربح موزع يبلغ 0.16 ريال لكل وحدة، وبنسبة إلى السعر الأولي للوحدة تبلغ 1.6%.

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وبحسب البيان، تبلغ نسبة التوزيع 1.54% من صافي قيمة الأصول كما في تاريخ 31 ديسمبر 2019.

وستكون أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية تاريخ يوم الثلاثاء 21 يوليو الجاري، على ان يتم دفع التوزيعات خلال 15 يوم عمل.

وكان الصندوق قد قام بتوزيع أرباح نقدية على مالكي وحداته عن الربع الأول من 2020 بقيمة 8.160 مليون ريال.