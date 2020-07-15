شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة أبو معطي للمكتبات يُوصي بتوزيع سنوي 0.5 ريال للسهم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة عبد الله سعد محمد أبو معطي للمكتبات عن توصية مجلس إدارتها بتوزيع أرباح نقدية عن العام المالي المنتهي في 31 مارس 2020.

وأشارت الشركة في بيان لها على "تداول" إلى أن إجمالي التوزيعات يبلغ 10 مليون ريال، سيتم توزيعها على 20 مليون سهم وبواقع 0.5 ريال للسهم، أو ما يعادل 5% من القيمة الاسمية للسهم.

وذكرت الشركة أن أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة والمقيدين بسجلات الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة التي سيعلن عن موعد انعقادها لاحقاً، بعد الحصول على الموافقات الرسمية اللازمة.

وكانت الشركة قد قامت بتوزيع أرباح بقيمة إجمالية قدرها 8 مليون ريال، بواقع 50 هللة للسهم الواحد، وبما نسبته 5% من القيمة الاسمية للسهم عن العام المالي المنتهي في 31 مارس 2019.