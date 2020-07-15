شكرا لقرائتكم خبر عن "يوتيوب" يعلق على حادث خنق طفلة شنقا بسلك كهربائي على يد صديقتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علقت شبكة يوتيوب على الحادث المأساوي، الذى وقع بحق طفلة 4 سنوات لقت مصرعها شنقا بسلك كهربائى على يد صديقتها 12 عاما، ادعت تأثرها بمشاهدة مقاطع فيديو خاصة بتلك الجرائم على شبكة يوتيوب، وقال متحدث رسمى عن منصة يوتيوب" وفقا للتحقيقات الأولية لم يتم الإبلاغ عن أى فيديو على يوتيوب ونطبّق إرشادات صارمة فى شبكتنا يحظر المحتوى الذى يشجّع على الأنشطة الخطيرة والمحتوى الذى قد يؤدى إلى أضرار جسدية أو الموت".

وقال المتحدث: "يحزننا ويؤسفنا خبر الحادث المأساوى فى مصر ونتوجه بأحر التعازى إلى عائلة الضحية. ووفقاً للتحقيقات الأولية، لم يتم الإبلاغ عن أى فيديو على YouTube. نطبّق إرشادات صارمة فى YouTube تحظر المحتوى الذى يشجّع على الأنشطة الخطيرة والمحتوى الذى قد يؤدى إلى أضرار جسدية أو الموت. كما أننا نعمل جاهدين، وبأسرع وقت ممكن، على إزالة الفيديوهات التى تنتهك سياساتنا حين إبلاغنا عنها أو نقوم بتقييدها بأعمار محددة عندما لا تكون مناسبة لكل فئات الجمهور".

وتابع بالقول " لا تعتبر منصة YouTube مكانًا للأطفال، ونوفّر عددًا من الإرشادات والموارد للأهل وأولياء الأمور بهدف مساعدتهم فى إدارة ومتابعة تجربة العائلة على المنصة".

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وتحقق نيابة الأحداث بالجيزة مع طفلة تبلغ من العمر 12 عامًا لاتهامه بقتل طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات، بمنطقة بشتيل فى أوسيم؛ للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة.

وكشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن المتهمة كانت تشاهد مقاطع فيديو لأفلام عنف وقتل عبر شبكة الإنترنت، وقررت تقليدها، فطلبت من الطفلة المجنى عليها التى تصادف سيرها بالشارع، بالقرب من مسكنها، اللعب معها، واصطحبتها لمدخل عقار، وشنقتها بحبل بموتور مياه، وانصرفت من المكان عقب ارتكاب الجريمة.