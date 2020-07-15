شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار مواد البناء اليوم الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد خامات ومواد البناء اليوم الأربعاء 15-7-2020 استقرارا فى الأسعار وفقا لما أشارت إليه شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية.

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واستقرت أسعار الحديد سجلت 9200 – 9700 جنيهاً للطن من أرض المصنع، وسعر الطن للمستهلك يتراوح بين 9500 - 9900 جنيها وسجل الأسمنت ترواحت أسعاره بين 620 - 670 جنيها تسليم أرض المصنع، ويصل السعر للمستهلك بين 690- 730 جنيها بينما سجلت أسعار الجبس 550 - 650 جنيها للطن، و استقر سعر الرمل بين 60-100 جنيها.

وكان أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء، طالب بضرورة وضع منظومة متكاملة لتخفيض أسعار الغاز للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة وذلك من خلال تحقيق مطالب الصناعة المحلية بتخفيض أسعار الغاز مع التزام الشركات بتخفيض أسعارها للمستهلك فى السلع التى يتم ضخها فى الأسواق، موضحا أن تطبيق الأسعار العالمية للغاز وإعادة دراسة الوضع كل ثلاثة أشهر سيساهم فى زيادة انتاجية الصناعة وقدرتها على التصدير والمنافسة فى الأسواق الخارجية وتحقيق عوائد دخل كبيرة.