الاقتصاد

تعرف على أسعار مواد البناء اليوم الأربعاء

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار مواد البناء اليوم الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد خامات ومواد البناء اليوم الأربعاء 15-7-2020 استقرارا فى الأسعار وفقا لما أشارت إليه شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية. 

 

Advertisements

واستقرت  أسعار الحديد سجلت  9200 – 9700 جنيهاً للطن من أرض المصنع، وسعر الطن للمستهلك يتراوح بين 9500 - 9900 جنيها وسجل  الأسمنت ترواحت أسعاره بين  620 - 670 جنيها  تسليم أرض المصنع، ويصل السعر للمستهلك بين 690- 730 جنيها بينما سجلت  أسعار  الجبس 550 - 650 جنيها للطن، و استقر سعر الرمل بين  60-100 جنيها. 

 

وكان أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء، طالب بضرورة وضع منظومة متكاملة لتخفيض أسعار الغاز للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة وذلك من خلال تحقيق مطالب الصناعة المحلية بتخفيض أسعار الغاز مع التزام الشركات بتخفيض أسعارها للمستهلك فى السلع التى يتم ضخها فى الأسواق، موضحا أن تطبيق الأسعار العالمية للغاز وإعادة دراسة الوضع كل ثلاثة أشهر سيساهم فى زيادة انتاجية الصناعة وقدرتها على التصدير والمنافسة فى الأسواق الخارجية وتحقيق عوائد دخل كبيرة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على أسعار مواد البناء اليوم الأربعاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا