شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات اليوم بسوق العبور.. الخيار يبدأ من 1.5 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الخضروات للجملة بسوق العبور اليوم الثلاثاء 15-7-2020 استقرارا فى أسعار معظم أصناف الخضروات وذلك في ظل زيادة المعروض وتراجع الطلب.

وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة ، إن الأسعار تشهد استقرارا خلال الفترة الحالية، حيث يتراوح بين 2-3 جنيهات ، فيما استقرت اسعار الباذنجان البلدى والرومي بين 1.5 - 3جنيها للكيلو، كما يتراوح سعر الثوم بين 14-24 جنيها وسجلت أسعار الطماطم بين 1.5 – 4 جنيهات للكيلو.

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وأضاف النجيب في تصريحات لليوم السابع أن أسعار البطاطس 2.5-3.5 جنيها و سجلت أسعار الفاصوليا بين5 – 7 جنيهات، وسعر البامية 12 جنيها، أسعار الخيار البلدى بين 1.5 – 3 حنيهات، بينما سجل الخيار الصوب أسعارا تتراوح بين 1.5 – 3.5 جنيها للكيلو، تراوح سعر الملوخية بين 2-3 جنيهات.

وكانت وزارة النقل، أكدت أن حركة تشغيل الموانئ المصرية شهدت خلال آخر 24 ساعة سفر 22 سفينة ووصول 34 بموانئ الإسكندرية ودمياط والبحر الأحمر وشرق وغرب بورسعيد فيما بلغ عدد السفن العاملة بهذه الموانئ 71 سفينة.

وشهدت حركة البضائع عبر الموانئ المصرية تصدير 112 ألف طن بضائع عامة بينها 28 ألف طن فواكه وخضروات وحاصلات زراعية إلى دول الخليج وأوربا واستيراد 253 ألف طن حديد وخشب وسكر وذرة.