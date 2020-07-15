شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة دبي حمراء للجلسة الثالثة على التوالي..وهبوط 15 سهماً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.22% خاسراً 4.56 نقطة ليغلق عند مستوى 2048.20 نقطة، للجلسة الثالثة على التوالي، وخسر رأس المال السوقي 43 مليون درهم ليغلق عند مستوى 291.39 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 178.7 مليون سهم محققة ما قيمته 163.1 مليون درهم من خلال تنفيذ 3255 صفقة لعدد 31 سهماً، وهبطت 5 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها قطاع الخدمات بنسبة 2.10%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 1.13%، تلاه قطاع السلع بنسبة 0.74%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.26%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.04%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 2.47%، ثم قطاع النقل بنسبة 2.10%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.58%.

وقفز 11 سهماً ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم بنك دبي التجاري بنسبة 7.95%، ثم سهم الشركة الإسلامية العربية للتأمين-سلامة بنسبة 5.45%، فيما تراجع 15 سهماً، على رأسها سهم شركة دبي للمرطبات بنسبة 4.92%، ثم سهم الشركة الوطنية للتبريد المركزي-تبريد بنسبة 3.77%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 9.4 مليون ورقة بقيمة 24.5 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 1.14%.

وفي سياق متصل قالت شركة أجيليتي للمخازن العمومية، إنه سيتم تعديل تواريخ الجدول الزمني من قبل مجلس الإدارة لاستحقاقات الأسهم، وذلك نظراً لعدم استكمال إجراءات الشهر من قبل وزارة التجارة والصناعة.

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فيما أعلنت الشركة الإسلامية العربية للتأمين-سلامة، إن مجلس الإدارة سينعقد يوم الأحد الموافق 19 يوليو، وتم تعيين أمين سر مجلس الإدارة، والنظر في دعوة الجمعية العمومية للانعقاد وتحديد تاريخ انعقادها وجدول أعمالها، والنظر في تقييم دراسة فرصة استثمارية في مجال التأمين من قبل الشركة وأخذ القرارات ذات العلاقة.

وفي سياق آخر قالت شركة دريك آند سكل انترناشيونال، إنه كانت في مناقشات مع لجنة إعادة التنظيم المالي، وبالنظر إلى التقدم الذي حققته الشركة خلال الفترة الماضية، فقد وافقت اللجنة على دعم عملية إعادة هيكلة الشركة، سعياً منها للمساهمة في جهود الشركة للتوصل إلى اتفاق مع دائنيها مما يمكنها من إعادة جدولة التزاماتها المالية.