شكرا لقرائتكم خبر عن "واتس اب" يكشف سبب عطل تعذر بسببه إجراء المحادثات.. ويؤكد: تم الإصلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت تطبيق التراسل الفوري واتس اب ، عن إجراء تحديث داخلي لأنظمة تطبيق واتساب نتج عنه حدوث عطل لدى بعض المستخدمين تعذر بسببه إجراء المحادثات عبر التطبيق. وقد تم التعامل سريعًا مع الأمر وإصلاح هذا العطل لدى كافة المستخدمين ونعتذر عن أي إزعاج قد تسبب به العطل وذلك في ردها أسئلة الخليج 365 بشأن حدوث عطل.

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واشتكى عدد من مستخدمى تطبيق "واتس آب" من عطل يعيقهم عن استخدام تطبيق التواصل الشهير المملوك لفيس بوك، مساء أمس. وتوجه المستخدمون على الفور إلى "تويتر" للتعبير عن استيائهم والتساؤل عما إذا كان هذا العطل لديهم فقط أم إنها مشكلة عامة بالتطبيق، وتصدر على الفور التطبيق قائمة التريدنات بمصر.

واستحوذ فيس بوك على واتس آب فى عام 2014 بأكثر من 19 مليار دولار، إلا أن كلا من مؤسسى واتس آب - “براين أكتون" و "جان كوم" - قد استقالوا قبل عامين بسبب اختلاف مزعوم فى الرأى مع الرئيس التنفيذى لشركة فيس بوك مارك زوكربيرج حول خصوصية البيانات والتشفير وقضايا تحقيق الدخل من النظام الأساسى، والتى كانوا يريدون دائمًا أن يظلوا مجانًا من عوامل التشتيت والعمل مثل تجربة دردشة نقية ومستقلة.