شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصتى أبوظبى ومسقط بختام تعاملات جلسة الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 1.56% خاسراً 66.71 نقطة ليغلق عند مستوى 4221.108 نقطة، للجلسة الثالثة على التوالي، وخسر رأس المال السوقي نحو 6.8 مليار درهم ليغلق عند مستوى 590.685 مليار درهم، (الدولار يعادل 3.67 درهم إماراتي)، وبلغ حجم التداول 48.4 مليون سهم، بقيمة 120.9 مليون درهم، عبر تنفيذ 1478 صفقة.

وهبطت 5 قطاعات ببورصة أبوظبي، على رأسها قطاع البنوك بنسبة 2.60%، أعقبه قطاع العقار بنسبة 2.08%، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 1.63%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.83%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.10%، فيما ارتفع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 3.35%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 2.15%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.80%.

وارتفعت 8 أسهم ببورصة أبوظبي خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها سهم شركة أكسا الهلال الأخضر للتأمين بنسبة 12.24%، ثم سهم شركة دار للتمويل بنسبة 4.61%، ثم سهم شركة الواحة كابيتال بنسبة 4.29%، فيما تراجع 13 سهماً على رأسها سهم شركة أبوظبي لبناء السفن بنسبة 4.93%، ثم سهم شركة الشارقة للتأمين بنسبة 4.93%، ثم سهم شركة أسمنت الخليج نسبة 4.92%، وتصدر سهم بنك أبوظبي التجاري قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً حسب القيمة وبلغ 29 مليون درهم.

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كما تراجع سوق مسقط للأوراق المالية، حيث هبط مؤشر سوق مسقط (30)، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 1.22% خاسراً 42.81 نقطة ليغلق عند مستوى 3461.360 نقطة، وبلغ حجم التداول 6.8 مليون سهم بقيمة 1.1 مليون ريال عبر تنفيذ 473 صفقة لعدد 40 سهماً. (الدولار يعادل 0.39 ريال عماني).

وارتفعت 6 أسهم على رأسها سهم "الخليج الدولية للكيماويات" بنسبة 5.83%، ثم سهم "الرؤية للتأمين" بنسبة 5.26%، ثم سهم "المدينة تكافل" بنسبة 4%، فيما تراجع 14 سهماً على رأسها سهم "مسقط للغازات" بنسبة 8.89%، ثم سهم "بنك ظفار" بنسبة 7.62%، ثم سهم "الجزيرة للمنتجات الحديدية" بنسبة 5.32%.

وفي سياق متصل أعلن بنك ظفار، عن تحقيقه لأرباح قيمتها 15.79 مليون ريال (40.88 مليون دولار) في النصف الاول من 2020، مقارنة بأرباح قيمتها 19.71 مليون ريال (51.05 مليون دولار) عن النصف الأول من العام الماضي، وتأثرت أرباح البنك بأنشطته البنكية التقليدية، لتتراجع أرباحه منها بنسبة 22.91%، خلال النصف الأول، إلى 13.08 مليون ريال، كما تراجعت أرباحه من أنشطة الصيرفة الإسلامية 1.46% إلى 2.71 مليون ريال.