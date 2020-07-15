شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع مؤشرات بورصة الكويت بجلسة الأربعاء باستثناء "السوق الرئيسي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، باستثناء مؤشر السوق الأول، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.13% خاسراً 6.56 نقطة ليغلق عند مستوى 5087.66 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.02% رابحاً 0.9 نقطة ليغلق عند مستوى 5553.61 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.52% خاسراً 21.59 نقطة ليغلق عند مستوى 4167.77 نقطة، ونزل مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.8% خاسراً 33.49 نقطة ليغلق عند مستوى 4162.08 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 132.7 مليون سهم بقيمة 30.1 مليون دينار كويتي عبر 7420 صفقة، وهبطت 5 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع الصناعة بنسبة 1.86%، أعقبه قطاع العقار بنسبة 0.97%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.44%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.33%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.32%، فيما ارتفع قطاع التكنولوجيا بنسبة 4.23%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 2.41%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.27%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.19%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.01%.

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وجاء سهم شركة التمدين الاستثمارية على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 5.49%، يليه سهم شركة مجموعة أسس القابضة بنسبة 5.05%، ثم سهم شركة بيان للاستثمار بنسبة 4.94%، فيما تصدر سهم شركة بيت الاستثمار الخليجي القائمة الحمراء بانخفاض قدره 8.59% ثم سهم شركة كي جي إل لوجستيك بنسبة 8.52%، ثم سهم شركة التعمير للاستثمار العقاري بنسبة 5.79%.

وفي سياق متصل أعلنت شركتا الاستثمارات الوطنية، المتكاملة القابضة، إنه لا يوجد أي تطورات حديثة أو أي معلومات جوهرية لم يعلن عنها من قبل الشركتين من شأنها التأثير على حدوث هذا النشاط غير الاعتيادي في التداول على سهمي الشركتين بجلسة التداول أمس.