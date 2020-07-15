شكرا لقرائتكم خبر عن تباين أسعار العملات اليوم الأربعاء 15-7-2020 .. واليورو بـ18.13 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت أسعار العملات اليوم الأربعاء 15-7-2020، أمام الجنيه المصرى، مقارنة بختام تعاملات أمس الثلاثاء، ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:





سعر اليورو الأوروبى اليومارتفع سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، وبلغ 18.13 جنيه للشراء، 18.29 جنيه للبيع، مقابل سعره بختام أمس 18.04 جنيه للشراء، 18.18 جنيه للبيع. سعر اليورو الأوروبى اليومارتفع سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، وبلغ 18.13 جنيه للشراء، 18.29 جنيه للبيع، مقابل سعره بختام أمس 18.04 جنيه للشراء، 18.18 جنيه للبيع.



سعر الجنيه الإسترلينى اليوم سعر الجنيه الإسترلينى اليوم ارتفع سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى اليوم، ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، بلغ 19.98 جنيه للشراء، 20.18 جنيه للبيع ، مقابل سعره بختام أمس 19.96 جنيه للشراء، 20.12 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليومسجل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى فى بعض البنوك العاملة فى مصر، وفقاً لآخر تحديثات البنك المركزى المصرى، 15.90 جنيه للشراء، 16 جنيها للبيع.







سعر الدينار الكويتى اليوم سعر الدينار الكويتى اليوم تباين سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وسجل سعره اليوم 49.32 جنيه للشراء، و52.14 جنيه للبيع. Advertisements

سعر الريال السعودى اليوماستقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وسجل سعر الريال 4.15 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع.

أعلن البنك المركزى المصرى مؤخرا، ارتفاع المعروض النقدى، لـ4.45 تريليون جنيه فى مايو الماضى، بنسبة 17.24%، مقارنة بشهر أبريل 202.

جدير بالذكر، أن البنك المركزى المصرى اتخذ 17 إجراءً وقرارًا للحد من تداعيات فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد المصرى، والتى ساعدت على نحو كبير فى دعم الأداء الاقتصادى وأسهمت فى التخفيف من التأثير السلبى للوباء على الشركات وأيضا على الأفراد والطبقات الاجتماعية المختلفة.

يعد سعر العملة "ترمومتر" أداء اقتصاديات الدول، وعندما تحدث تدفقات دولارية ورؤوس أموال بالعملة الصعبة، يعمل ذلك على دعم قوة العملة، وفى إطار تقدم وتحسن مؤشرات الاقتصاد المصرى بشكل ملحوظ على مدار ألفترة الماضية، فإن سعر الجنيه أمام الدولار، انعكس خلال الـشهور الماضية بارتفاع العملة المحلية أمام نظيراتها الأمريكية، ومن المتوقع أن يستمر هذا الأداء خلال ألفترة المقبلة، مع تقدم مؤشرات الاقتصاد وتحسن 5 موارد دولارية أساسية لمصر.