شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة البحرين للجلسة الثانية بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.25% خاسراً 3.22 نقطة ليغلق عند مستوى 1304.29 نقطة، وبلغ حجم التداول 2.8 مليون سهم بقيمة 535.4 ألف درهم، وهبط ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 16.36% بضغوط هبوط سهم بنك البحرين الوطني بنسبة 0.78%، بنك البحرين والكويت بنسبة 0.8%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.63%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.47% بضغوط هبوط سهم شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة بنسبة 0.88%، مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 0.67%.

فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة نمو 6.08% مدفوعاً بصعود سهم شركة بي.أم.أم.أي بنسبة 5.47%، كما صعد سهم مصرف السلام-البحرين بنسبة 2.82%.

وفي سياق متصل أعلن بنك مسقط، عن النتائج المالية الأولية غير المدققة للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو لعام 2020، حيث حقق البنك ربحاً صافياً قدره 69.56 مليون ريال عماني مقارنة بأرباح صافية 93.65 مليون ريال عماني للفترة ذاتها من عام 2019 بانخفاض نسبته 25.7%، وبلغ صافي إيرادات الفوائد من الأعمال المصرفية التقليدية وإيرادات التمويل الإسلامي 160.53 مليون ريال عماني مقارنة بمبلغ 159.02 مليون ريال عماني بنسبة نمو 0.9%.

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وأضاف البنك، في بيان لبورصة البحرين، اليوم الأربعاء، أن الإيرادات الأخرى بلغت 64.69 مليون ريال عماني في الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو لعام 2020، مقارنة بمبلغ 75.05 مليون ريال عماني لذات الفترة من عام 2019، بانخفاض نسبته 13.8%، وعزى البنك سبب هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى الأوضاع الاقتصادية الناتجة عن فيروس كورونا وما صاحبها من إغلاق للأعمال التجارية في الربع الثاني من عام 2020 بالإضافة إلى التنازل عن بعض الرسوم امتثالاً للقرارات الرقابية بهذا الخصوص.

وتابع البنك، أن مصروفات التشغيل خلال الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو لعام 2020 بلغت 94.03 مليون ريال عماني مقابل بمبلغ 97.11 مليون ريال عماني لذات الفترة من عام 2019 بنسبة انخفاض 3.2%.