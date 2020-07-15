شكرا لقرائتكم خبر عن "اتحاد التأمين" يكشف موعد صرف التعويضات للمتضررين بحادث "بترول الإسماعيلية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف إبراهيم لبيب رئيس مجمع التأمين على السيارات الإجبارى ورئيس لجنة السيارات بالاتحاد المصرى للتأمين، عن صرف التعويضات لأصحاب السيارات المحترقة فى حادث البترول بطريق الإسماعيلية الصحراوي فى مدة لا تزيد عن 15 يوما وذلك فور استيفاء جميع الإجراءات والمستندات المطلوبة وبعدها يتم تحديد موعد صرف التعويض الذى تتحدد قيمته طبقا لقيمة التغطية التأمينية بوثيقة التامين او القيمة السوقية للسيارة أيهما أقل.

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وأضاف لبيب فى تصريحات لـ"الخليج 365" أنه فى حالة حصر أى متضررين من الحادث سواء بالإصابة او الوفاة بسبب الحريق داخل السيارة سوف يتم صرف تعويضات لهم ولذويهم من صندوق الحوادث المجهلة طبقا للضوابط القانونية وبحد أقصى 40 ألف جنيه، وذلك بعد تقديم كافة المستندات المطلوبة.

وأشار لبيب إلى أهمية نشر الوعي التأمينى بين شرائح المجتمع المختلفة لدعم الاقتصاد المصرى وتوفير الحماية التأمينية التى تقلل من قيمة الخسائر الفادحة وخاصة حوادث الحريق من خلال ما يحصل عليه المتضرر من تعويض كاف يحميه وأسرته من اى مصاعب قد يواجهها بعد الحادث.