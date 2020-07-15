الاقتصاد

ارتفاع سعر اليورو اليوم الأربعاء 15-7-2020 ليسجل 18.13 جنيه بالأهلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع سعر اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى اليوم الأربعاء 15-7-2020، فى عدد من البنوك العاملة فى مصر، وذلك مقارنة بختام تعاملات أمس الثلاثاء، حيث سجل سعره فى البنك الأهلى المصرى 18.13 جنيه للشراء، و18.29 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 18.04 جنيه للشراء، و18.18 جنيه للبيع مسجلا الأسعار التالية فى بعض البنوك:

 

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سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى18.07 جنيه للشراء.

 

18.19 جنيه للبيع.


سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى18.13 جنيه للشراء.

 

18.29 جنيه للبيع .

 

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سعر اليورو فى بنك مصر18.13 جنيه للشراء .

 

18.33 جنيه للبيع .


سعر اليورو فى بنك البركة17.92 جنيه للشراء.

 

18.21 جنيه للبيع.

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سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib18.10 جنيه للشراء.

 

18.30 جنيه للبيع.

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سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى18.13 جنيه للشراء.

 

18.29 جنيه للبيع.


سعر اليورو فى بنك الإسكندرية18.08 جنيه للشراء.

 

18.26 جنيه للبيع.

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اعلن البنك المركزى الأوروبى مؤخرا فى تقييم سنوى لليورو إن العملة شكلت 20.5 بالمئة من احتياطيات النقد الأجنبى العالمية فى نهاية العام الماضي، ارتفاعا من 20.3% قبل عام، فى حين انخفضت حصتها فى أوراق الديون الدولية القائمة إلى 22.1% من 22.4 %.

 

وبالنسبة للودائع الدولية خارج التكتل، ظل دور اليورو دون تغيير على نطاق واسع فى حين ارتفعت حصته فى القروض الدولية القائمة بواقع نقطة مئوية وأحدة.

 

اليورو هى العملة الموحدة لدول الإتحاد الأوروبي، الذى يعد بعد الدولار الأمريكى ثانى أهم عملة على مستوى النظام النقدى الدولي، يتم التحكم به من قبل البنك المركزى الأوروبى فى مقره بفرانكفورت بألمانيا. اليوم يعد اليورو العملة الرسمية المتدأولة فى 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبى الثمانى والعشرون، كما أنه العملة الرسمية فى ست دول أخرى هى ليست أعضاء فى الاتحاد الأوروبي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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