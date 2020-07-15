شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدواجن اليوم.. الكيلو يبدأ من 26 جنيها للمستهلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 15 - 7 - 2020 استقرارا فى السوق المحلي وذلك وفقا لما أكدته شعبة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، وقال سامح السيد رئيس شعبة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة إن أسعار الدواجن تشهد استقرارا خلال الفترة التي تلت شهر رمضان حتى تراوحت أسعار الدواجن خلال تلك الفترة بين 20 الي 25 جنيها للكيلو ، مشيرا إلى أن هذه الفترة شهدت تراجعا في الأسعار بعد رمضان.

وأضاف السيد في تصريحات خاصة أن الدواجن البيضاء سجلت اليوم 23 - 24 جنيها للكيلو من المزرعة، ويتراوح سعرها للمستهلك بين 26-29 جنيها للكيلو بحسب المنطقة وتكاليف النقل .

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وأشار رئيس شعبة صناعة الدواجن إلى أن أسعار الدواجن المجمدة والمصنوعة محليا تتراوح بين 35-37 جنيها الدجاجة وزن كجم صافي، فيما سجلت كرتونة البيض 28 جنيها في المزرعة، مشيرا إلي أن سعر المستهلك يتراوح بين 33 - 35 جنيها، فيما سجلت الدواجن البلدي 28 جنيها للكيلو من المزرعة، ويصل سعرها إلى 30-32 جنيها للكيلو بالنسبة للمستهلك.

جدير بالذكر، أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أعلن عن الخطة المستقبلية للوزارة من أجل النهوض بصناعة الدواجن بعد إعلان المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) إعتماد مصر رسمياً ضمن قائمة الدول التي تعتمد نظام المنشآت الخالية من مرض انفلونزا الطيور ومدى الاستفادة من هذا الاعلان الذي يؤدي الى إستعادة مصر ريادة تصدير الدواجن ومنتجاتها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بعد غياب 14 عاما وفتح مجال التصدير أمام الشركات العاملة في الدواجن والمشتركة بالفعل في برنامج المنشأت الخالية للتصدير.

وأضاف القصير: تم مخاطبة الدول المختلفة لفتح المجال لتصدير الدواجن مع تسهيل إجراءات التصدير وتحفيز شركات أخرى على الانضمام للبرنامج مما يساهم في زيادة القدرة للسيطرة على المرض حيث تقدمت بالفعل 8 شركات للانضمام للبرنامج مشيرا إلى أن صناعة الدواجن في مصر حاليا تحقق نجاحات كبيرة متابعا: صبح لدينا اكتفاء ذاتي منها وفيها استثمارات حوالي 90 مليار جنية توفر 3 ملايين فرصة عمل مباشرة .