شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات محلية وعربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، إذ صعد مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.37% ليصل إلى مستوى 10913 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.36% ليصل إلى مستوى 1845 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.23% ليصل إلى مستوى 12678 نقطة، وتراجع مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 4151 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.57% ليصل إلى مستوى 1529 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.53% ليصل إلى مستوى 2353 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.13% ليصل إلى مستوى 717 نقطة.

Advertisements

وفي سياق متصل، تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باعت مجموعة مرتبطة بشركات النصر للملابس والمنسوجات-كابو، أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماويات، البويات والصناعات الكيماوية-باكين، 125 ألف سهم، 513.3 ألف سهم، 3 آلاف سهم، كما باع مجلس إدارة شركة القاهرة للزيوت والصابون 150 ألف سهم، فيما اشترى مجلس إدارة شركات الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، الخليجية الكندية للاستثمار العقار العربي، بالم هيلز للتعمير، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، مليون سهم، 175 سهم، 1.5 مليون سهم، 230 ألف سهم، 10389 سهم، كما اشترت مجموعة مرتبط بشركتي الأهلي للتنمية والاستثمار، أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، 10 آلاف سهم، 120 ألف سهم.

وقررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 11 شركة، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، سماد مصر (ايجيفرت)، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك، السعودية المصرية للاستثمار والتمويل، مطاحن ومخابز الإسكندرية، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، دلتا للإنشاء والتعمير، الشمس للإسكان والتعمير، العربية لحليج الأقطان.