شكرا لقرائتكم خبر عن الموانئ السعودية تناول 29 مليون طن بزيادة 14% خلال يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حققت الموانئ السعودية التي تشرف عليها الهيئة العامة للموانئ "موانئ" خلال شهر يونيو لعام 2020، ارتفاعاً في إجمالي أطنان البضائع المناولة، بواقع 29 مليون طن، بنسبة زيادة بلغت 14 %، كما حققت ارتفاعاً في إجمالي أعداد الحاويات الصادرة والواردة بواقع 598 ألف حاوية، بنسبة زيادة بلغت 7.34 %، وذلك مقارنة بشهر يونيو من عام 2019.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" وفقاً للمؤشر الإحصائي الصادر من الهيئة العامة للموانئ، فقد بلغ عدد السفن التي استقبلتها الموانئ السعودية خلال نفس الشهر 1,018 سفينة، وحجم المواد الغذائية 2.4 مليون طن، وعدد السيارات 35 ألف سيارة، في حين بلغ عدد المواشي أكثر من 387 ألف رأساً من الماشية.

وتأتي هذه الزيادات الملحوظة التي سجلتها موانئ المملكة منذ بداية جائحة كورونا المستجد؛ تأكيداً على قوة الاقتصاد السعودي ومتانة سلاسل الإمداد والحركة التجارية، وكذلك تأكيداً على جودة وفعالية الأداء واستمرارية الأعمال في موانئ المملكة بكل كفاءة واقتدار في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم أجمع.

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وتسعى الهيئة العامة للموانئ "موانئ" إلى الإسهام في تحفيز صناعة الخدمات اللوجستية ودعم عمليات الاستيراد والتصدير في المملكة عبر تعزيز قدراتها التنافسية، وذلك ضمن خططها ومبادراتها الاستراتيجية الساعية إلى تعزيز خدمات قطاع الموانئ، وتوسيع قدراتها الاستيعابية، بما يُسهم نحو تحويلها إلى مركز جذب عالمي.