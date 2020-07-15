شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر: انتهاء المدة القانونية لتعيين هالة الجوهري بمنصب الرئيس التنفيذي لـ"ايتيد" في 20 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنتهى المدة القانونية لتعيين المهندسة هالة الجوهرى بمنصب الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكتولوجيا المعلومات "ايتيدا" فى 20 من يوليو الجاري، فيما ينتظر قرار التجديد لها أو تعيين رئيس تنفيذى جديد وفقا لما أكده مسؤول لليوم السابع، حيث كان قد أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بتعيين المهندسة هالة الجوهري، رئيساً تنفيذياً للهيئة لمدة عام وذلك اعتباراً من 20 يوليو 2019.

إلا أن للمصدر قال إن "هالة الجوهري" تجرى اجتماعات مع قيادات الهيئة بمكتبها لبحث العديد من الملفات و المبادرات التى أعلنت عنها الهيئة مؤخرا.

وشغلت هالة الجوهرى منصب القائم بأعمال الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" خلفا لـ"مها رشاد" القائم بالأعمال منذ مارس 2018، قبل أن يتم إصدار قرار بتعينها بمنصب الرئيس التنفيذى فى يوليو 2019.

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وتمتلك المهندسة هالة الجوهرى خبرة واسعة تزيد عن 25 عاماً فى مجال تكنولوجيا المعلومات ودمج وتكامل الأعمال، وإدارة علاقات العملاء، وإدارة الابتكار، وإدارة مراكز الخدمات على المستوى الإقليمى والدولي.

وقبل انضمامها للهيئة، عملت هالة الجوهرى لدى شركة "أى بى إم" لأكثر من 20 عاماً، شغلت خلالها العديد من المناصب التنفيذية والقيادية كان آخرها منصب رئيس مراكز خدمات الشركة العالمية بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وتحمل المهندسة هالة الجوهرى شهادة بكالوريوس هندسة الالكترونيات والاتصالات والتى حصلت عليها عام 1994 من جامعة القاهرة بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف، وذلك بالإضافة إلى حصولها على درجة الماجستير فى إدارة الأعمال بتقدير جيد جدا من جامعة واريك البريطانية عام 2015.