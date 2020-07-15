شكرا لقرائتكم خبر عن صعود العملات العالية المخاطر بدعم من آمال بشأن لقاح لكورونا والدولار يتراجع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت معنويات المخاطرة في أسواق العملة اليوم الأربعاء، بفعل مؤشرات على إحراز تقدم في التوصل للقاح لمرض كوفيد-19 وصعود وول ستريت أمس مما دفع العملات المرتبطة بالسلع الأولية للصعود فيما تراجع الدولار إلى أدنى مستوى في شهر.

وأحدث لقاح تجريبي ردود فعل مناعية في جميع المتطوعين الأصحاء البالغ عددهم 45 في دراسة جارية في مراحلها المبكرة في الولايات المتحدة.

وصعدت الأسهم العالمية في أعقاب تعافي وول ستريت أمس الثلاثاء حيث استمر التفاؤل خلال الجلسة الآسيوية على الرغم من موجة بيع للأسهم الصينية.

وتتجه الأسهم الأوروبية صوب مواصلة الاتجاه الصعودي.

وارتفع اليورو إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر إلى 1.14230 دولار أمريكي بدعم من آمال بشأن توصل زعماء الاتحاد الأوروبي لاتفاق بشأن صندوق للتعافي مقترح من تبعات فيروس كورونا خلال قمة للاتحاد يومي الجمعة والسبت.

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وواصل اليورو مكاسبه وسجل أعلى مستوى في أربعة أشهر عند 1.1435 دولار.

وتراجع مؤشر الدولار في الساعات الأولى من اليوم وانخفض إلى أدنى مستوى في شهر عند 96.032 .

وسجل اليوان في المعاملات الخارجية أعلى مستوى في أسبوع أثناء الليل ولم يتأثر بتجدد التوتر بين الصين والولايات المتحدة

وارتفع الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي بنحو 0.3 بالمئة مقابل الدولار الأمريكي حيث سجل الدولار الأسترالي 0.6999 دولار أمريكي والنيوزيلندي 0.6552 دولار.

وارتفعت الكرونة النرويجية بنحو 0.5 بالمئة مقابل الدولار إلى 9.324.

وتغاضت الأسواق عن خفض توقعات الناتج المحلي الإجمالي في اليابان خلال اجتماع للسياسة النقدية حيث لم يطرأ تغير يُذكر على الين وسجل 107.01 مقابل الدولار.