شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يوسع مكاسبه لأعلى مستوى فى 4 أشهر استنادا على آمال التحفيز فى أوروبا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليوسع مكاسبه لليوم الرابع على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، مسجلا أعلى مستوى فى أربعة أشهر ، استنادا على آمال توسيع التحفيز النقدي فى أوروبا للتغلب على الأضرار الناجمة عن جائحة فيروس كورونا ، بجانب تحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين واستمرار هبوط مستويات العملة الأمريكية.

ارتفع اليورو مقابل الدولار بأكثر من 0.4% إلى 1.1445$ الأعلى منذ 10 آذار/مارس الماضي ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.1398 $،وسجل أدنى مستوى عند 1.1391$.

أنهي اليورو تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 0.5% مقابل الدولار ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ، بفضل تركيز المستثمرين على شراء العملات ذات المخاطر العالية.

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يدعم اليورو فى الوقت الحالي ، آمال أن يوافق الاتحاد الأوروبي فى قمته فى وقت لاحق من هذا الأسبوع ، على حزمة تمويل إنقاذ مالي ضخمة من أجل الحد من الأضرار الاقتصادية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.

ويعلن المركزي الأوروبي نتائج اجتماع السياسة النقدية غدا الخميس وسط توقعات التأكيد على استمرار دعم اقتصاد منطقة اليورو فى مواجهة التحديات المتزايدة.

انخفض مؤشر الدولار يوم الأربعاء بأكثر من 0.3% ، ليواصل خسائره لليوم الرابع على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى خمسة أسابيع عند 95.87 نقطة ، عاكسا استمرار هبوط مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

يأتي هذا الهبوط فى ظل تحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين وضعف شراء الدولار كأفضل استثمار بديل ،بعد بيانات قوية عن مستويات التضخم فى الولايات المتحدة ،وأخبار إيجابية عن اللقاح التجريبي لشركة Modern المرشح بقوة للوقاية من فيروس كوفيد 19.