شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تشيد بتحسن مستوى امتثال العراق بخفض إنتاج النفط والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أشاد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان بمواصلة العراق تحسين مستوى امتثاله بحصته في خفض إنتاج النفط، مشيراً إلى أن نسبة امتثال بغداد وصلت إلى 90% في يونيو.

من جهته أكد وزير النفط العراقي، إحسان عبد الجبار إسماعيل، تحقيق الامتثال الكامل بحلول شهر أغسطس، حسبما أوردت صحيفة الاقتصادية.

وفي نفس السياق، أكد وزير الطاقة السعودي على أهمية التزام جميع الدول المشاركة في اتفاق أوبك+ بحصص الخفض المحددة لها للتعجيل بعودة التوازن إلى سوق النفط، مشيراً إلى تأكيد وزير الطاقة النيجيري على التزام بلاده التام باتفاق أوبك+.

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وكان وزير الطاقة السعودي ووزير الدولة للموارد البترولية النيجيري قد بحثا متابعة تطورات الأسواق البترولية، والتحسن الذي تشهده السوق في الطلب العالمي على البترول، وسير تنفيذ اتفاقية أوبك بلس.

واتفقت مجموعة أوبك+، على تخفيض إنتاج النفط منذ مايو بنحو 9.7 مليون برميل يوميا، على أن تتقلص التخفيضات بعد يوليو إلى 7.7 مليون برميل يوميا. ومن المتوقع أن يزيد الطلب على حرق النفط هذا الصيف عن العام الماضي بسبب القيود على الحركة المفروضة لمواجهة كوفيد-19 والتي أجبرت الملايين على لزوم منازلهم، بحسب وكالة رويترز.

ويعقد وزراء دول رئيسية في أوبك+، من بينها روسيا والسعودية كأعضاء في لجنة المراقبة الوزارية المشتركة، محادثات اليوم الأربعاء لمراجعة الوضع في سوق النفط والتزام الدول باتفاق الخفض.