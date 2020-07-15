شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكو: تم إنجاز40% من مجمع الملك سلمان للصناعات البحرية باستثمارات 5 مليارات دولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال رئيس شركة أرامكو السعودية وكبير الإداريين التنفيذيين فيها، أمين الناصر، إنه قد تم إنجاز 40% من مجمع الملك سلمان للخدمات والصناعات البحرية باستثمارات 5 مليارات دولار، متوقعا استكمال المشروع في عام 2022.

وأكد الناصر أن إنجاز الـ 60% المتبقية من مدينة الملك سلمان للطاقة، من المتوقع الانتهاء من المرحلة الأولى منه العام المقبل، موضحا أن الاستثمارات بالمدينة بلغت 3.5 مليار دولار وبمساحة 50 مليون كيلومتر مربع، وقد قامت الحكومة باستثمار 1.6 مليار دولار بالبنية التحتية للمدينة، فيما تقدر العائدات للاقتصاد من المدينة بـ 6 مليارات دولار، حسبما أوردت "العربية".

وقال إن مدينة الملك سلمان للطاقة تستهدف إيجاد 100 ألف وظيفة خلال 15 سنة.

يشار إلى أن أمين الناصر، قال في وقت سابق إن الملاءة المالية للشركة قوية لكنها مع ذلك قامت بإعادة جدولة بعض المشاريع من دون أن يؤثر ذلك على استراتيجيتها أو التزاماتها أو طاقتها الإنتاجية القصوى.

Advertisements

وكانت الشركة قد أعلنت يوم الاثنين الماضي أنه سيتم البث الإلكتروني لنتائجها بالربع الثاني من 2020 على موقعها في يوم 10 أغسطس المقبل، وفي تمام الساعة الساعة 3:30 مساءً بتوقيت الرياض.

وكانت أرامكو قد حققت صافي أرباح بلغ 62.5 مليار ريال في الربع الأول 2020 مقابل أرباح بلغت 83.3 مليار ريال في الربع الأول 2019.

وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغ 129.7 مليار ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 166.6 مليار ريال خلال الربع المُقابل من العام الماضي.

بينما كانت قد حققت صافي أرباح بلغ 330.69 مليار ريال خلال العام 2019، مقابل أرباح بلغت 416.52 مليار ريال في العام 2018.