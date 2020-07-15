شكرا لقرائتكم خبر عن التضخم فى بريطانيا يرتفع على عكس التوقعات فى يونيو والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد البريطاني الساعة 06:00 بتوقيت جرينتش مؤشر أسعار المستهلكين السنوي لشهر حزيران/يونيو مرتفعا بنسبة 0.6% ، أفضل من التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بنسبة 0.4%، أفضل من القراءة السابقة ارتفاع بنسبة 0.5% ، والتي تعد أسوأ قراءة منذ حزيران/يونيو 2016.

كما صدر مؤشر أسعار المستهلكين السنوي باستثناء الطاقة و الغذاء مرتفعا بنسبة 1.4% ، أفضل من التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بنسبة 1.2%، أفضل من القراءة السابقة التي سجلت ارتفاع بنسبة 1.2% ،هذا البيان إيجابي للجنيه الإسترليني.